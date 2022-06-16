Цены на продукты в Британии могут рекордно вырасти

Цены на продукты в Великобритании могут вырасти этим летом на рекордные 15% на фоне введенных в отношении России санкций и Brexit. Об этом пишет газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если средний чек на продукты вырастет за год на 10,9%, семье из четырех человек придется изыскивать в среднем дополнительные £516 в год... Мы уже видим, что люди пропускают приемы пищи", - заявил главный экономист благотворительной исследовательской организации IGD Джеймса Уолтона.

По данным газеты, сильнее всего инфляция скажется на мясе, крупах, овощах и фруктах. При этом стремительнее всего дорожают курятина, свинина и хлебобулочные изделия. Это связано с проблемой экспорта зерна с портов Украины и антироссийскими санкциями. Еще одной причиной стал запрет на ввоз пальмового масла, введенный Индонезией, и запрет на экспорт пшеницы, введенный Индией, пишут авторы статьи.

Предполагается, что инфляция продержится до лета 2023 года, но может и продлиться.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в королевстве по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года - 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены увеличились на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Британии была зарегистрирована инфляция в 9,1%.