КНДР готовится к серии ядерных испытаний

КНДР ведет работы по восстановлению туннелей на ядерном полигоне Пунгери, что может говорить о подготовке страны к серии ядерных испытаний, считают эксперты, на которых ссылается агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, недавние спутниковые фото ядерного полигона КНДР показали активность, которая может свидетельствовать о проведении дополнительных ядерных испытаний.

Как показал анализ снимков, сделанный находящимся в Вашингтоне аналитическим центром Beyond Parallel, самые последние спутниковые фотоснимки показали строительство новых или модификацию существующих зданий. Агентство отмечает, что это может говорить об усилиях по дальнейшему восстановлению объекта для будущих испытаний.

Полученные 14 июня снимки, как пишет Yonhap, демонстрируют новую строительную активность на полигоне в районе туннеля №4.

Работы в туннеле №3 начались около четырех месяцев назад и, судя по всему, к настоящему времени завершены, объект готов к седьмому ядерному испытанию, о котором часто упоминается, отмечает Beyond Parallel.