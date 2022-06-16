Грузовик с гигантской трубой устроил переполох на узкой улице в Испании

Работник транспортной компании жестоко просчитался, когда попытался транспортировать громоздкую металлоконструкцию по склону дороги в населённом пункте Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария (провинция Лас-Пальмас, северная часть острова Гран-Канария, Испания), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Участник дорожного движения, увидев необычную картину, припарковал на обочине свой автомобиль и запечатлел, как небольшой грузовик с тяжёлой "ношей" в кузове, тщетно пытался преодолеть уходящий наверх участок дороги.

По информации СМИ, обративших внимание на видео, размещённое в сети, упрямый водитель грузовика, исчерпав все возможности подняться наверх, не успокоился и решил свернуть на другую улицу, где в итоге задел несколько припаркованных машин, среди которых оказался автомобиль местных полицейских.

На судебном рассмотрении водителя грузовика обвинили в нарушении техники безопасности при транпортировке массивных грузов и обязали выплатить компенсации всем потерпевшим автовладельцам, включая стражей порядка.