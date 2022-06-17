Драматичная сцена из жизни китайского рабочего была запечатлена камерой наблюдения, установленной на объекте, где призводиля ремонт, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Реакция не подвела работника строительной компании и он каким-то чудом не упал в образовавшуюся воронку следом за детским стульчиком, на котором только что сидел.

Судя по комментариям, оставленным китайскими интернет-пользователями, качество ремонтных работ, производимых местными мастерами, мягко говоря, оставляет желать лучшего.