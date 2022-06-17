Драматичная сцена из жизни китайского рабочего
Depozit faizini öncədən al!

Драматичная сцена из жизни китайского рабочего была запечатлена камерой наблюдения, установленной на объекте, где призводиля ремонт, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Реакция не подвела работника строительной компании и он каким-то чудом не упал в образовавшуюся воронку следом за детским стульчиком, на котором только что сидел.

Судя по комментариям, оставленным китайскими интернет-пользователями, качество ремонтных работ, производимых местными мастерами, мягко говоря, оставляет желать лучшего.