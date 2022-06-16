Камера сняла, как любовница зарезала жену москвича

Появилось видео момента жестокого убийства 42-летней москвички.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, любовница зарезала жену своего возлюбленного.

Убийство произошло в ночь на 16 июня возле подъезда жилого дома на Херсонской улице в Москве.

В настоящее время подозреваемая задержана. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

"По предварительным данным, подозреваемая встретилась с потерпевшей для разговора. В результате конфликта у них завязалась драка, и подозреваемая, достав нож, нанесла ранения женщине", - сообщили в ГСУ СКР по Москве.

После расправы преступница ушла домой и постирала одежду, в которой совершила убийство. Эта одежда изъята. С подозреваемой проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.