Камера сняла, как любовница зарезала жену москвича - ВИДЕО
Появилось видео момента жестокого убийства 42-летней москвички.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, любовница зарезала жену своего возлюбленного.
Убийство произошло в ночь на 16 июня возле подъезда жилого дома на Херсонской улице в Москве.
В настоящее время подозреваемая задержана. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
"По предварительным данным, подозреваемая встретилась с потерпевшей для разговора. В результате конфликта у них завязалась драка, и подозреваемая, достав нож, нанесла ранения женщине", - сообщили в ГСУ СКР по Москве.
После расправы преступница ушла домой и постирала одежду, в которой совершила убийство. Эта одежда изъята. С подозреваемой проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения.
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