Пожар произошел на крупнейшем месторождении газа России

На крупнейшем российском газовом месторождении - Уренгойском в Ямало-Ненецком автономном округе - произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации компании, произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора. В связи с инцидентом работа производственных мощностей была приостановлена, газовые потоки перераспределены. Возгорание удалось локализовать и затем ликвидировать.

В 2.50 производственные мощности снова запущены в работу", - сообщили в компании.

При пожаре никто не пострадал, инцидент не повлиял на выполнение плановых показателей добычи, отметили в "Газпроме". Причину происшествия установит специально созданная комиссия.