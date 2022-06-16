Пожар произошел на крупнейшем месторождении газа России - ВИДЕО
На крупнейшем российском газовом месторождении - Уренгойском в Ямало-Ненецком автономном округе - произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации компании, произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора. В связи с инцидентом работа производственных мощностей была приостановлена, газовые потоки перераспределены. Возгорание удалось локализовать и затем ликвидировать.
В 2.50 производственные мощности снова запущены в работу", - сообщили в компании.
При пожаре никто не пострадал, инцидент не повлиял на выполнение плановых показателей добычи, отметили в "Газпроме". Причину происшествия установит специально созданная комиссия.
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