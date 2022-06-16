https://news.day.az/world/1471288.html На США обрушился погодный "армагеддон" - ВИДЕО
На США обрушился погодный "армагеддон" - ВИДЕО
На США обрушился погодный "армагеддон". Северо-запад страны смыло проливными дождями.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в зоне подтопления оказались тысячи человек, добраться до них спасатели смогли лишь по воздуху. Сейчас вода уже отступает, но возвращаться многим жителям уже некуда.
В это же время юг охватили лесные пожары. Огонь подобрался вплотную к жилым кварталам. Одной из причин возгорания стал взрыв на трубопроводе в Аризоне. Затем пламя перекинулось на деревья, началась эвакуация.
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