На США обрушился погодный "армагеддон". Северо-запад страны смыло проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в зоне подтопления оказались тысячи человек, добраться до них спасатели смогли лишь по воздуху. Сейчас вода уже отступает, но возвращаться многим жителям уже некуда.

В это же время юг охватили лесные пожары. Огонь подобрался вплотную к жилым кварталам. Одной из причин возгорания стал взрыв на трубопроводе в Аризоне. Затем пламя перекинулось на деревья, началась эвакуация.