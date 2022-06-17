В США началась загадочная массовая гибель крупного рогатого скота
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Пугающие кадры приходят из США. Там началась загадочная массовая гибель крупного рогатого скота, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео видно, как одно из полей в Канзасе буквально усыпано тушами, по меньшей мере трех тысяч животных. Их обнаружили фермеры, которые уже говорят, что с таким крупным падежом они еще никогда не сталкивались.

И это только часть жертв. По данным местной прессы, по всему штату вымерло уже больше десяти тысяч.

По предварительной версии властей, скот погибает из-за аномальной жары и влажности.