В США началась загадочная массовая гибель крупного рогатого скота

Пугающие кадры приходят из США. Там началась загадочная массовая гибель крупного рогатого скота, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео видно, как одно из полей в Канзасе буквально усыпано тушами, по меньшей мере трех тысяч животных. Их обнаружили фермеры, которые уже говорят, что с таким крупным падежом они еще никогда не сталкивались.

И это только часть жертв. По данным местной прессы, по всему штату вымерло уже больше десяти тысяч.

По предварительной версии властей, скот погибает из-за аномальной жары и влажности.