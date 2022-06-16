https://news.day.az/world/1471290.html В российском регионе упал легкомоторный самолет - ВИДЕО
В российском регионе упал легкомоторный самолет - ВИДЕО
Тюменская транспортная прокуратура обнародовала кадры с места крушения легкомоторного самолета в Тюменской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Ялуторовске. Пилот сумел выжить при крушении.
На месте работает транспортная прокуратура.
Спасатели смогли деблокировать пилота. Его госпитализировали.
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