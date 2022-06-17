Кот отбился от койота и попал на видео в Техасе

Владелец загородного дома, расположенного в окрестности населённого пункта Серфсайд-Бич (штат Техас, США), разбуженный ночью звуками возни во дворе, решил просмотреть видео с камеры наблюдания, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

На кадрах, опубликованной в сети записи видно, как хищный зверь попытался утащить домашнего кота. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой койот несколько раз получил по морде, но всё же не сдавался и явно хотел разнообразить свой скудный рацион питания кошатиной.

Тем не менее в планы кота не входило становиться чьим-то обедом и он заставил хищника искать добычу в другом месте, забравшись на деревянную балку, и оказался в не зоны доступа лесного зверя.