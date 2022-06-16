Полицейские спасли терпящих бедствие туристов, благодаря приложению

Полицейские Ист Лайма (штат Коннектикут, США) использовали приложение для видеозвонков, чтобы обнаружить терпящих бедствие туристов, которые отправились в путешествие на моторной лодке по проливу Лонг-Айленд, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Сотрудникам полицейского управления, благодаря технологии видеозвонков удалось обнаружить любителей водных путешествий. Один из участников спасательной операции запечатлел дрейфующих на перевёрнутой лодке любителей острых ощущений.

"Во время телефонного разговора с диспетчерами судно перевернулось, в результате чего два человека оказались в воде", - говорится в заявлении полиции. "Затем они смогли взобраться на перевернувшееся судно и спустя некоторое время перебраться на полицейский катер".