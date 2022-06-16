Камера сняла, как мужчина убил подростка ударом ножа в сердце - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появилось видео, на которое попал конфликт между взрослым мужчиной и подростком, обернувшийся жестоким убийством. 17-летний юноша был убит ударом ножа в сердце в селе Чунояр Красноярского края, передает Day.Az.
Как видно на кадрах, конфликт начался еще на улице. Мужчина замахнулся на подростка, после чего тот нанес ответные удары. Затем драка продолжилась в здании станции техобслуживания.
Там мужчина набросился на юного оппонента с ножом. Подросток пытался отбиться, но злоумышленник загнал его в угол и начал ожесточенно бить ножом. Несмотря на попытки оказать сопротивление, юноша получил смертельные ранения в область сердца.
Он был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемый уже задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
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