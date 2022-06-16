Банк Англии повысил ключевую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) повысил банковскую ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На своем собрании, закончившемся 15 июня 2022 года, MPC большинством голосов в 6 голосов против 3 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта до 1,25%", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что МРС устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%, дабы способствовать поддержанию роста и занятости в стране.