Немцев призвали беречь электроэнергию

После сокращения прокачки газа из РФ по "Северному потоку" глава Минэкономики Германии Роберт Хабек призвал граждан беречь электроэнергию, так как ситуация с поставками энергоносителей не является благополучной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Хабека, проблем с поставками в ФРГ нет, однако рыночные цены на газ продолжат расти.

Министр заверил, что Берлин к этой ситуации подготовился, властями приняты законы, обязывающие заполнять газовые хранилища, сообщает Associated Press.

Комментируя сокращение прокачки газа по "Северному потоку", Хабек заявил, что это политическое решение. По его словам, РФ, как и ожидалось, сокращает поставки газа "не разом, а шаг за шагом". Он напомнил, что Россия ранее прекратила поставлять газ в Болгарию и Данию.