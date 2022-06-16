В России впервые выявили новый «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта штамма коронавируса "омикрона" ВА.5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "омикрон" на территории РФ - это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5", - сказала она и уточнила, что три из них завозные из разных стран, и один находится в стадии определения эпиданализа.

По словам Поповой, в данный момент в России готовятся к тому, что распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным.

При этом она добавила, что накопленный за пандемию коронавируса опыт и знания помогают понять, что делать в дальнейшем.

15 июня инфекционист Андрей Поздняков подтвердил появление в России более заразного варианта "омикрона" BA.4.