Заячья семья поселилась на российском месторождении нефти и попала на видео

На Спорышевском месторождении нефти в Ямало-Ненецком автономном округе поселилась зайчиха с зайчатами, пушистая семья охотно позирует для фото и видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На опубликованных ямальскими нефтяниками кадрах видно, как зайчата бегают по территории под присмотром матери.

По предположениям нефтяников, семейство облюбовало один из вагончиков на Спорышевском месторождении. Сколько всего зайцев находится на территории, пока неизвестно.