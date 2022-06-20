Крупнейший производитель продуктов начал изменять состав еды

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса - британский Unilever - начал заменять некоторые ингредиенты в составе фирменной продукции. Как сообщает Reuters, на такой шаг концерн вынудили пойти западные санкции и происходящее в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Частично состав поменялся, например, в дезодорантах и в некоторой фасованной пищевой продукции. "По всему миру наблюдалась нехватка силикона, поэтому мы смотрели на наш дезодорант и убедились, что мы изучили формулы... чтобы использовать меньше ингредиентов", - заявил глава отдела компании по исследованиям и разработкам Ричард Слейтер.

Причем Unilever еще в апреле начала заменять некоторые ингредиенты, в частности, подсолнечное масло на рапсовое из-за сбоев в поставках.