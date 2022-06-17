Билл Гейтс связал отключение Internet Explorer с чипированием человечества

Один из основателей и бывший генеральный директор американской компании Microsoft Билл Гейтс высмеял решение IT-гиганта прекратить поддержку браузера Internet Explorer. Как сообщает Business Insider, миллиардер в шутку связал отключение программы с чипированием человечества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Похоже, у нас наконец-то закончились чипы", - отметил Гейтс. Таким образом он ответил на запись американского телешоу The Daily Show, в котором вспомнили теории заговора о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям вводят чип.

"Ух ты, Билл Гейтс призывает всех сделать прививку, а через год отключают Internet Explorer. Совпадение?" - говорилось в посте передачи.

В 2020-2021 годах в период пандемии в сети была крайне популярна теория о том, что Билл Гейтс виновен в распространении коронавируса и собирается вживить чипы населению всего мира, чтобы контролировать его. Утверждалось, что чипы распространяются через вакцины или с помощью вышек связи 5G.