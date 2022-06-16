В Индии глухонемой мальчик упал в колодец и просидел там 4 дня со змеей

В Индии глухонемой мальчик играл во дворе дома и упал в открытый колодец. Его смогли спасти только через 4 дня. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 500 человек собрались для того, чтобы помочь мальчику. Для того, чтобы достать ребенка, потребовалось вырыть туннель. Несмотря на то, что на месте происшествия было много техники и профессионалов, погодные условия помешали быстрому освобождению мальчика.

Спасатели использовали камеру, чтобы наблюдать за передвижениями ребенка внутри глубокого колодца.

Сообщается, что все 4 дня, пока шли работы по бурению туннеля, глухонемой мальчик находился в колодце со змеей.

Как только спасатели пробрались внутрь колодца по туннелю, ребенка отвезли в больницу. Сначала мальчик был в реанимации. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он остается в больнице под присмотром врачей.