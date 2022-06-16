В ФРГ заявили о снижении поставок газа до 40% от максимальной мощности

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приток газа по трубопроводу "Северный поток - 1" снизился до 40% от максимальной мощности, однако газоснабжение страны остается стабильным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Приток газа из "Северного потока - 1" вчера с 23.00 снизился до примерно 40% от максимальной мощности", - сообщил регулятор.

Уточняется, что обеспечена безопасность газоснабжения. Хранилища заполнены почти на 56 процентов.