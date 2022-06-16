Экс-президент Литвы заявила о неизбежности нового экономического кризиса

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила власти о грядущем экономическом кризисе из-за новых геополитических вызовов. Об этом она заявила в ходе обсуждения доклада литовского президента Гитанаса Науседы. Ее слова приводит издание Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Есть большая вероятность, что от теорий о стагфляции глобальная экономика переходит к рецессии. Это мы сможем увидеть осенью и зимой. А это значит, что в Литве через 2-3 месяца тоже наступит экономический кризис. Почему я так говорю? Потому что все планы в связи с дополнительными средствами, антиинфляционными пакетами уже должны учитывать и то, что этих средств из-за замедления экономики может и не быть", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, однократные выплаты и прочие однократные вливания денег в экономику только ускорят инфляцию.

"Такая высокая инфляция вместе с замедлением экономики - это неизбежный экономический кризис", - подчеркнула она.