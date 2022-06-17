Как минимум один человек погиб, еще двое ранены в результате стрельбы в одной из церквей в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал WBRC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция Веставии-Хиллз подтвердила, что три человека получили ранения в епископальной церкви Святого Стефана вечером 16 июня, позже один из них скончался. По данным правоохранителей, подозреваемый находится под стражей, мотивы его действий не сообщаются.