США увеличат военные расходы в 2023 году на $45 млрд

Комитет сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных $45 млдр для увеличения военного бюджета в 2023 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Military Times.

По данным издания, общий размер оборонных расходов в 2023 году составит $847 млдр. В эту сумму войдут увеличение выплат военным и гражданским сотрудникам вооруженных сил на 4,6%, закупка новой авиационной, морской и сухопутной техники, а также боеприпасов и помощь Украине.

Кроме того, в бюджете заложены расходы на разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования, от которой администрация Джо Байдена рекомендовала военным отказаться, а также продолжение эксплуатации 12 кораблей ВМС, которые планировалось вывести из состава флота.

Также расходы предусматривают продолжение эксплуатации свободнопадающей атомной бомбы B83 мощностью до 1,2 мегатонн, которую также собирались снять с боевого дежурства по инициативе Байдена.