https://news.day.az/world/1471467.html Французы обеспокоены сокращением поставок российского газа
Французы обеспокоены сокращением поставок российского газа
Французы недовольны сокращением объемов поставок российского газа, пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщает издание, информация о снижении объемов поставок газа вызвала активный отклик среди читателей газеты. Жители Франции не уверены, кому более "больно" от ситуации в газовой отрасли - России или Европе.
"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", - написал один из читателей Le Figaro.
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