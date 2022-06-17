Французы обеспокоены сокращением поставок российского газа

Французы недовольны сокращением объемов поставок российского газа, пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, информация о снижении объемов поставок газа вызвала активный отклик среди читателей газеты. Жители Франции не уверены, кому более "больно" от ситуации в газовой отрасли - России или Европе.

"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", - написал один из читателей Le Figaro.