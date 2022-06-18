Страны Африки разгневались на Запад

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ситуация в Украине подпитывает опасения по поводу голода в Африке, и многие африканские страны возлагают ответственность за продовольственный кризис на западные санкции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В целом в Африке достаточно плодородной земли, чтобы прокормить население. Но по многим причинам - от плохой инфраструктуры до низкой производительности и засух до вооруженных конфликтов - многие страны зависят от импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия", - отмечает автор статьи.

Пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие африканские страны встают на сторону Москвы и призывают к снятию санкций, которые губительно сказываются на ситуации с продовольствием во всем мире.

Как пишет газета, отношения между Россией и Африкой остаются неизменными, о чем свидетельствует недавний визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в Москву.