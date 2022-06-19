В Южной Корее военным продлят время пользования телефонами

Минобороны Южной Кореи протестирует три режима пользования телефонами для военнослужащих - с двумя интервалами, с одним и безлимитный. Об этом пишет KBS World, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый вариант предполагает возможность солдатам пользоваться телефоном с 7 утра до 8:30 и с 17:30 до 21:00. Второй - с 7:00 до 21:00, а третий - круглосуточно.

После эксперимента военное руководство определится, какой режим выбрать для всей армии.

В настоящее время военнослужащие южнокорейской армии могут пользоваться мобильными телефонами с 18:00 до 21:00 в будние дни и с 8:30 до 21:00 в выходные дни.