В США всех женщин поставят на воинский учет

Комитет сената США по вооруженным силам подготовил поправки в закон о военной службе, который предусматривают обязательную регистрацию американских женщин в военно-учетной службе (Selective Service System). Об этом говорится в опубликованном в четверг Законе о государственной обороне США на 2023 финансовый год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Воинский учет является обязательным для всех американских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Они должны в течение 10 дней уведомить Selective Service System о любых изменениях тех данных, которые они указали в военно-учетных карточках, таких как имя и место жительства.

Штраф за уклонение от воинского учета составляет 250 тыс. долларов, а также предусматривает аннулирование ряда льгот и невозможность поступления на государственную службу.

С 2020 года конгресс пытается изменить формулировку в законе, которая указывает на обязательную регистрацию мужчин, поскольку с момента его принятия в армии стали без ограничений служить и женщины. В сентябре 2021 года вместо "всех мужчин" в поправках к закону указали формулировку "всех американцев", однако в окончательный текст закона она не вошла.