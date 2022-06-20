В Латвии почти миллион неплатежеспособных людей

К осени 2022 года около миллиона латвийцев может оказаться в состоянии неплатежеспособности. Об этом пишет издание BB.lv со ссылкой на новые меры поддержки населения, инициированные правительством, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в соответствии с задачами, поставленными премьер-министром Латвии, правительство поручило запланировать поддержку группы населения, чей доход не превышает €508,57 на одного члена домохозяйства, и которые оказались бы в состоянии неплатежеспособности без предоставления материальной помощи. Всего таких людей насчитывается 938 700.

В то же время Министерство благосостояния Латвии указало в недавнем отчете, что в 2022 году порог дохода бедного домохозяйства в Латвии будет составлять €272 для первого или единственного члена домохозяйства и €190 для остальных членов домохозяйства.