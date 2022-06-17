Испания и Франция изнывают от жары

В западной части Каталонии экстренные службы борются с лесными пожарами, площадь которых со среды достигла 1 600 гектаров. Для тушения огня на сухих склонах используют пожарные вертолеты, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Палящее солнце испытывает Испанию с конца прошлой недели, столь раннего прихода экстремальной жары здесь не помнят с 1981 года.

Столбики термометра во многих частях страны поднялись выше 40 градусов Цельсия. Ночные температуры также необычайно высоки - от 20 до 25 градусов Цельсия.

И если с субботы на западе Испании жара начнет спадать, то жителей восточной части страны обрадовать, судя по прогнозам, нечем: в выходные в Сарагосе ожидается 43 градуса и более 40 в Памплоне.

С пятницы 12 французских департаментов из-за аномальных температур переведены в режим красного уровня тревоги. Это означает, что жара может представлять серьезный риск для здоровья и жизни людей.

Жителям этих регионов рекомендуется оставаться в помещении, пить много воды и избегать физических нагрузок в послеобеденное время.

Предприятиям также разрешается изменить график работы во избежание рисков для сотрудников.