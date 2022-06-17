Франция перестала получать российский газ

Оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"", - говорится в публикации.

Подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что "Газпром" значительно сократил объем поставок в страны Европы, в том числе в Германию.

При этом в GRTgaz заверили, что запасы во французских газовых хранилищах заполнены на 56%.