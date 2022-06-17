https://news.day.az/world/1471603.html Франция перестала получать российский газ
Франция перестала получать российский газ
Оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с "прекращением физического потока между Францией и Германией"", - говорится в публикации.
Подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что "Газпром" значительно сократил объем поставок в страны Европы, в том числе в Германию.
При этом в GRTgaz заверили, что запасы во французских газовых хранилищах заполнены на 56%.
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