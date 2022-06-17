В Армении арестован генерал

Бывший начальник управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РА, генерал-майор Армен Арутюнян задержан по уголовному делу, расследуемому в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, cледствию удалось выяснить, что Армен Арутюнян, как председатель приемной комиссии, участвовал в принятии имущества, не соответствующего договору между Министерством обороны и одной из армянских компаний. Тем самым он действовал в интересах директора и владельца компании-поставщика, сообщает пресс-служба СНБ.

Арутюнян подозревается в хищениях в особо крупных размерах. В частности, при его содействии компании-поставщику было уплачено 523 млн. 89 тыс. драмов ($1 млн. 83 тыс) за артиллерийские снаряды чешского производства, обладавшие недостаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Речь идет о недостаточной дальности выстрела и несоответствии баллистических характеристик требованиям Минобороны.