Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение разрешить экстрадицию в США интернет-журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Отметим, что в США Ассанжу может грозить тюремный срок в 175 лет.

Как сообщает издание Mirror, приказ об экстрадиции главой МВД Британии уже подписан. В США Ассанжа разыскивают по делу о массовой утечке секретных документов в 2010 и 2011 годах.

Журналист может обжаловать решение об экстрадиции в течение двух недель. Ранее Вестминстерский магистратский суд и затем Высокий суд уже вынесли решение в пользу экстрадиции, после чего бумаги поступили к Прити Пател. Британские суды не пришли к выводу, что экстрадиция будет несовместима с правами человека.