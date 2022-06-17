Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

Потребительские цены в еврозоне по итогам мая увеличились на 8,1% в годовом выражении. Информацию об этом пресс-служба Статистического управления Европейского союза опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По окончательной оценке статистического ведомства, такой уровень повышения стоимости цен является максимальным с начала расчета данных в этом регионе с оборотом в евро. Инфляция в еврозоне ускорилась относительно апреля, когда показатель фиксировали на уровне 7,4%.

Больше всего в этих 19 странах подорожали энергоресурсы - рост составил 39,1% в сравнении с апрелем 2021 года. Продукты, алкоголь и табак увеличились в цене на 7,5%. Промышленные товары подорожали на 4,2%, услуги - на 3,5%.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, которых опрашивал портал DailyFX, и предварительной оценкой. Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.