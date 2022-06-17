Леопард напал на велосипедиста в индийском заповеднике

Камера наблюдения, установленная на оживлённом участке дороги в окрестностях населённого пункта Халдибари, находящегося в черте национального парка Казиранга (штат Ассам, Индия), 14 июня запечатлела момент атаки хищного зверя, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Коварный хищник, затаившись за деревом, дождался когда велосипедист подъедет поближе, а затем напал на участника дорожного движения.

После удачной атаки леопард всё же не стал рисковать и также неожиданно скрылся в джунглях, позволив молодому человеку отъехать от злополучного места.

Позже Рамеш Кумар Гогой, районный лесной офицер (DFO) национального парка Казиранга призвал туристов и местных жителей не останавливать транспортные средства в этом районе, чтобы обезопасить себя от нападения диких животных, которые из-за массивных наводнений вынуждены искать пропитания рядом с населёнными пунктами.