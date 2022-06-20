В этой европейской стране столкнутся с мучительной зимой

Эстония столкнется с мучительной зимой из-за рекордной инфляции на фоне энергетического кризиса. Об этом заявила премьер-министр европейской страны Кая Каллас, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы, вероятно, увидим еще более высокие цены [на отопление], чем прошлой зимой, и это очень тревожно", - сказала Каллас.

Премьер-министр связала уровень инфляции в еврозоне и энергетическую нестабильность с началом специальной военной операции России в Украине.

В зимние месяцы температура в стране опускается ниже 20 градусов Цельсия, однако при текущих обстоятельствах наиболее уязвимые жители нуждаются в финансовой поддержке государства.

На данный момент для обеспечения безопасности в регионе политик ведет переговоры о формировании нового правительства, также она не исключает смягчения фискального налогообложения.