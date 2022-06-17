Страны ВТО договорились о рыбе, вакцинах и продовольствии

Страны-члены Всемирной торговой организации, собравшиеся на совещание впервые за 4 с половиной года, достигли соглашений об ограничении чрезмерного вылова рыбы, о расширении производства вакцин от коронавируса и снятии экспортных ограничений на поставки продуктов питания в рамках донорской помощи Всемирной продовольственной программы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Соглашение о рыбном промысле касается источников существования 260 млн человек, которые зависят напрямую или косвенно от ловли морской рыбы, - заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. - Это соглашение запрещает поддерживать незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел. Оно запрещает поддерживать промысел популяций рыб, чья численность опасно сократилась, и делает первый важный шаг в сокращении субсидирования чрезмерного вылова через запрет субсидий на промысел в открытом море".

Соглашение о возможности ограничивать права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса было достигнуто только после тяжелых переговоров. Этот компромисс призван обеспечить вакцинами бедные страны. Но неправительственная организация "Врачи без границ" уже назвала это соглашение недостаточным.

Договоренность об изъятии продовольственной помощи из экспортных ограничений призвано обеспечить бедные страны продуктами питания на фоне роста цен на продовольствие. Стороны также договорились о том, чтобы все экспортные ограничения были временными.