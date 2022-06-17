Чили борется с эпидемией ожирения

Избыточный вес и ожирение в Чили приобрели характер эпидемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, несмотря на войну против нездоровой пищи и другие меры, 75 процентов населения южноамериканской страны страдают от лишнего веса. Эксперты указывают на затрудненный доступ к здоровой пище, которую не могут себе позволить бедные слои населения.

По данным Национального совета школьной помощи и стипендий (Junaeb), в 2020 году 54,1 процента детей страдали от избыточного переедания.

По словам чилийского сенатора, автора знакового закона 2016 года о комплексной маркировке продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров и калорий, Чили - это лаборатория того, что произойдет во всем мире. Во второй половине ХХ века в стране проводилась самая эффективная на планете политика по борьбе с инфекционными и заразными заболеваниями, благодаря чему Чили удалось обуздать пандемию коронавируса. Однако ожирение страшнее инфекционного заболевания. Ожирение убивает 41 миллион человек в год, в то время как от коронавируса могут погибнуть 5-6 миллионов. Чилийский сенатор призывает продвигать культуру физической активности и здорового питания.

Согласно ВОЗ, которая предупреждает о связи ожирения с потенциально смертельными заболеваниями (болезни сердца, диабет и др.), в 2016 году около 13 процентов взрослого населения мира страдали от ожирения. Чили намного опережает этот показатель и находится в авангарде обозначенной проблемы общественного здравоохранения, наряду с США и Мексикой.

По мнению чилийских медиков, соблюдение диеты требует затрат, поскольку здоровая пища очень дорогая. Бедные слои населения потребляют много хлеба и свой небольшой заработок охотнее тратят на еду, чем на диетологов.