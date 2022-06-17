В Нью-Джерси шайка грабителей ограбила магазин драгоценностей
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В американском Нью-Джерси шайка грабителей ворвалась в магазин драгоценностей: сотрудников в пол, витрины побили и вынесли товара примерно на 1 миллион долларов, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Представляем вашему вниманию данное видео: