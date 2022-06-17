Билл Клинтон рассказал о поиске инопланетян на посту президента

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что занимая пост главы государства, он интересовался темой инопланетной жизни. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Клинтон вместе с его советником по национальной безопасности Сэнди Бергером хотели узнать правду о самых известных конспирологических теориях в стране.

"Мы приложили все усилия, чтобы узнать о Розуэлле, а также отправили людей в Зону 51, чтобы убедиться, что там нет инопланетян", - сказал он. По данным бывшего президента, на Всемирной известной военной базе не было обнаружено признаков внеземных цивилизаций.

При этом Клинтон вспомнил о посещении вместе с женой Хиллари обсерватории Кека на Гавайях, где находятся одни из крупнейших телескопов в мире. Осмотрев ее, пара задала вопрос ученым о возможности существования инопланетян где-либо во Вселенной. По словам Клинтона, исследователи рассказали о спорах внутри сообщества - между теми, кто считает, что это возможно "на 85 процентов", и теми уверен в этом "на 95 процентов". По их мнению, "очень маловероятно", что в огромной Вселенной больше нет жизни, кроме как на Земле.

Авария метеорологического аэростата в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году породила теории о крушении инопланетного корабля. Некоторые люди полагают, что на военной базе Зона 51 в Неваде хранятся части разбившегося корабля или даже его инопланетные жители. Ажиотаж разгорелся еще сильнее в 1989 году, когда американский физик Роберт Скотт Лазар заявил, что лично участвовал в исследовании инопланетных технологий на этой базе.