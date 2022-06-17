https://news.day.az/world/1471747.html Премьер Эстонии предупредила о «мучительной зиме»
Премьер Эстонии предупредила о «мучительной зиме»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что страну, вероятно, ожидает "мучительная зима" на почве энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой",- отметила политик.
Во время интервью эстонский политик обратила внимание, может настать тяжелая зима.
При этом Каллас подчеркнула, что ситуация в Эстонии усугубится совокупностью высокого уровня инфляции.
Еще на зимний период влияют темпы экономического роста, являющиеся достаточно низкими, добавила премьер.
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