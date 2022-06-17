Нефтяной резерв США может сократиться до 40-летнего минимума
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США расходуют стратегический нефтяной запас быстрее, чем ожидалось, пытаясь сдержать цены на мировом рынке энергоносителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, за последний год Вашингтон высвободил около 115 млн баррелей из своего нефтяного резерва, причем с середины мая на рынок ежедневно поступали рекордные 1 млн баррелей. Это значит, что США сегодня продают нефти больше, чем производит большинство стран - членов ОПЕК, в частности Алжир и Ангола.

В понедельник Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2022 году до 11,92 млн б/с. В 2023 году министерство ожидает рекордный уровень добычи нефти - 12,97 млн б/с.

Как отмечает Bloomberg, если Вашингтон и дальше будет придерживаться нынешних темпов продаж, то национальный резерв США может сократиться до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей к концу октября, когда Белый дом планирует прекратить высвобождение. Однако в нынешних условиях Вашингтон едва ли сможет прекратить продажи согласно плану, поскольку это повлечет за собой рост цен на топливо.

Еще год назад стратегический нефтяной запас, располагающийся в штатах Техас и Луизиана, содержал 621 млн баррелей. При этом не вся хранящаяся там нефть полностью подходит производителям. Наиболее предпочтительной для нефтеперерабатывающих предприятий является высокосернистая сырая нефть, которую проще переработать в бензин и другие нефтепродукты. Именно такой тип нефти производят Россия, Венесуэла и большинство ближневосточных стран. 85% нефти, проданной из национального резерва США в прошлом году, относилось именно к высокосернистому типу. Однако Белый дом уже предлагает покупателям приобретать менее удобный малосернистый тип нефти.