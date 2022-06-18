Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $112 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE в пятницу снижалась на 6,59% и достигала $111,92 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 7,49% - до $106,62 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:10 стоимость Brent замедлила падение до $112,14 баррель, что на 6,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость Brent опускалась ниже $112 за баррель 26 мая.