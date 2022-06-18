В странах Шенгена заработают новые правила въезда

Через несколько месяцев процедуры въезда в страны Шенгенской зоны изменятся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, вскоре заработают Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS), а также система въезда-выезда (EES). В Еврокомиссии уточняют, что обе программы нужны для укрепления внутренней безопасности, противодействия нелегальной миграции и предотвращения международной преступности и терроризма.

EES будет регистрировать имя путешественника, тип проездного документа, биометрические данные, дату и место въезда и выезда во время каждого пересечения внешней границы Евросоюза. Кроме того, система будет отслеживать отказы в пересечении границы, определять путешественников, которые превысили сроки пребывания в той или иной стране, а также эпизоды мошенничества с документами.

Также сообщается, что базы данных ETIAS и EES будут связаны между собой, а пограничные власти всех стран Шенгена смогут получить доступ доступ к биометрическим фондам Евросоюза. Так, если путешественник с просроченной визой из одной страны попытается въехать в другую, его данные зафиксируются системой и будут направлены в пограничную службу государства, выдавшего визу.

Добросовестным туристам система будет облегчать въезд. Так, просканировать паспорт и отпечатки пальцев можно будет в биометрических киосках, а не у пограничника, а после анализа персонального файла разрешение на въезд или выезд будет выдаваться человеку автоматически.

В настоящее время выезжающие в Шенгенскую зону туристы вынуждены стоять в очередях на очную проверку, а при прохождении паспортного контроля проставлять штамп.