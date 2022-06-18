В Италии могут объявить уровень опасности в энергоснабжении

Власти Италии рассматривают возможность объявления "тревоги" в связи со снижением поставок российского газа. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, Министерство экологической модернизации и трансформации Италии может уже на следующей неделе повысить нынешний уровень предупреждения до уровня "опасности" в области энергоснабжения в случае продолжения сокращения поставок газа из РФ.

По данным агентства, министерство внимательно следит за потоком в тесном контакте с основными операторами сектора, компаниями Snam и Eni. По словам министра Роберто Чинголани, важно понять, насколько постоянным явлением станет снижение поставок или нынешнее сокращение - эпизодическое. Как поясняет министерство, уровень "опасности" не предполагает никаких вне рыночных мер и предусматривает гарантии снабжения со стороны операторов.

Как пишет в пятницу La Repubblica, правительство уже работает над снижением потребления газа. В случае возникновения дефицита будут установлены ограничения по температуре и продолжительности отопления или охлаждения домов и публичных учреждений, сокращение освещения городов, а также дорог.

Параллельно Италия договаривается об увеличении закупок у других поставщиков - в Алжире, Ливии, Азербайджане. Говорится об увеличении внутреннего производства, что, однако, требует больших инвестиций, а также пересмотра норм по бурению, которое в Италии несколько лет назад пытались вовсе запретить, вынеся соответствующий вопрос на референдум. В Италии также сохраняется негативное отношение к атомной энергетике, а ее развитие невозможно из-за решения, также высказанного на референдуме. Сообщалось, что компания Snam приобрела плавучий регазификатор за €5 млрд, который необходим для увеличения закупок сжиженного газа. Премьер-министр Марио Драги назначил двух специальных комиссаров - губернаторов областей Тосканы и Эмилии-Романьи, что указывает, что регазификаторы, против которых выступают активисты охраны окружающей среды, будут установлены у побережий этих областей.

"Газпром" уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni о снижении объемов поставок, что связано с инфраструктурными проблемами, ставшими следствием европейских санкций. В итоге в пятницу Италия получила не более 50% запрошенного объема газа. Днем ранее итальянская компания получила не более 65% запрошенного объема газа, а ранее "Газпром" уведомил" о сокращении поставок примерно на 15%. Драги сообщил, что национальные хранилища заполнены на 52%.