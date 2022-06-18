В Чили подтвердили первый случай оспы обезьян

Институт общественного здоровья Чили подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав сообщает, что Институт общественного здоровья при помощи ПЦР-теста подтвердил первый случай оспы обезьян в стране", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, заболевший недавно вернулся из Европы. "Он чувствует себя хорошо, осложнений нет", - сообщили в Минздраве.