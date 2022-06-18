Европа стала тратить запасенный на зиму газ

Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России, передает Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации агентства, снижение поставок затронуло Германию, Францию, Италию и Австрию. Это связано с решением "Газпрома" приостановить эксплуатацию газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

Запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы снизились впервые с середины апреля. По состоянию на 14 июня они были заполнены на 52%. По последним данным, резервы сократились на 1%, хотя, как правило, в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

Компания Wood Mackenzie Ltd. дала пессимистичный прогноз, согласно которому, при полной остановке "Северного потока" Европа к началу отопительного сезона не сможет достичь уровня запасов газа, который был установлен Евросоюзом. Если это произойдет, то уже к январю европейские запасы топлива будут исчерпаны.