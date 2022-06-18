Женщина погибла, засунув руку в работающую стиральную машину

Жительница Бразилии погибла, засунув руку в стиральную машину. Женщина думала, что устройство закончило работу, но ошиблась и получила смертельный удар током, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

20-летнюю погибшую звали Вивиан Родригес. Женщина включила стиральную машину, закинув в нее вещи, а через некоторые время подумала, что стирка кончилась. Она открыла крышку, попыталась достать рукой белье, но получила удар током.

Оказалось, машина не закончила цикл стирки и все еще работала. Вивиан, лежавшую на полу без сознания, обнаружил муж. Он сразу отвез супругу в больницу, но спасти ей жизнь не удалось. Как отметили в медучреждении, Родригес поступила в шоковом состоянии и скончалась по прибытии.

Сообщается, что у Вивиан остался девятимесячный сын, который теперь будет жить с отцом.