https://news.day.az/world/1471845.html В Корее установили надгробие для браузера Internet Explorer
В Корее установили надгробие для браузера Internet Explorer
В южнокорейском городе Кенджу программист Чон Ки Ен установил символическое надгробие для браузера Internet Explorer от Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
На плите в строке дат значатся 17.08.1995 - 15.06.2022. Надпись на "мемориале" гласит: "Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров".
Программист отметил, что в процессе создания сайтов было трудно приспособиться под собственные WEB-стандарты Internet Explorer, поэтому "отставку" этого браузера он воспринял как "хорошую смерть".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре