В Корее установили надгробие для браузера Internet Explorer

В южнокорейском городе Кенджу программист Чон Ки Ен установил символическое надгробие для браузера Internet Explorer от Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На плите в строке дат значатся 17.08.1995 - 15.06.2022. Надпись на "мемориале" гласит: "Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров".

Программист отметил, что в процессе создания сайтов было трудно приспособиться под собственные WEB-стандарты Internet Explorer, поэтому "отставку" этого браузера он воспринял как "хорошую смерть".