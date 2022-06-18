Обязательный учёт беременных в Польше

Власти Польши внесли изменения в процесс сбора сведений для общей базы данных о пациентах. С 1 октября врачи должны будут в обязательном порядке передавать в реестр информацию о беременности. Правозащитные организации опасаются, что учет беременных приведет к ужесточению закона об абортах, который уже является одним их самых строгих в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Антонина Левандовска из фонда FEDERA отмечает: "Введение такого реестра пугает женщин, которые захотят прервать беременность вне системы здравоохранения Польши. Даже если за это нет наказания, информация будет на виду и медицинские работники могут задавать вопросы, а это уже причина для стресса в связи со сложившимися сегодня в Польше социальными, юридическими и политическими обстоятельствами".

Аборты в Польше практически запрещены. Многие врачи выступают против новых мер. "Никто не знает, у кого будет доступ к такой сугубо конфиденциальной информации. Есть риск, за женщинами могут следить, контролировать их, возможно, наказывать за прерывание беременности. Это ставит нас, врачей в такое положение, где мы рискуем превратиться в шпионов. Я не буду шпионить за своими пациентами", - говорит гинеколог Агнешка Курчук.

Правительство Польши утверждает, что изменения вносятся по рекомендации Европейского Союза.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрушевич в интервью телеканалу Euronews заявил: "Еврокомиссия направила рекомендации о сведениях, которые нужно включать в карточку пациента, это обычная информация - тип крови, аллергия на определенные лекарства, это важно знать в процессе лечения. Информация о беременности также очень важна для спасения жизни. У таких пациентов могут быть особые ограничения, когда нельзя принимать многие препараты".

В обществе также разгорелась дискуссия о защите частной жизни, должно ли правительство обязывать граждан делиться такой информацией либо каждый пациент должен принимать такое решение добровольно?" - передает корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.