В США автомобиль влетел в магазин, торгующий символикой Трампа

В американском городе Истон водитель на большой скорости влетел в магазин, все товары в котором посвящены Дональду Трампу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным полиции Истона, за рулем автомобиля Volkswagen Jetta, въехавшего вечером 16 июня в торговый зал, находился 46-летний местный житель. После аварии он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники магазина, находившиеся в помещении во время происшествия, подозревают, что ДТП было устроено намеренно. По их словам, на автомобиле была наклейка, агитирующая против Трампа. Однако, мужчина, сидевший за рулем, мотив своего поступка не объяснил.

Водителю предъявлены обвинения в неосторожном вождении и намеренном уничтожении имущества.